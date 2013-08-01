iPhone parmak okuyacak

Apple, kullanıcı güvenliğini arttırmak için parmak okuyucu biyometrik teknolojiyi geliştiriyor.

Her geçen gün artan teknolojiyle beraber, kişisel hayatı gizlemek için şifreler artık yetersiz kalıyor. Bu soruna bir çözüm üretmeye çalışan Apple, geçtiğimiz günlerde parmak izi sensörünün patentini alarak, parmak okuyucu biyometrik teknolojiyi geliştirmeye başladı.

Apple'ın gelecek mobil işletim sistemi iOS 7'nin 4. beta sürümü yayınlandı.

Paylaşılan bilgiye göre, iOS 7'de yer alan BiometricKitUI.axbundle adlı yeni kod paketi, parmak izi sensörünün nasıl kullanılacağını anlatan öğretici metinler içeriyor.

Bu yeni teknolojide ekranın altına yerleştirilmiş parmak izi sensörüyle herkes kendi parmak şifresini kaydedebiliyor.

Güvenlik sistemi için geliştirilen bu teknoloji sayesinde, parola konulmuş cihazlar kullanıcıların parmak izleri ile açılabiliyor. Bununla beraber mobil ödeme yaparken, parmak izi doğrulamada ek bir güvenlik katmanı düşünülüyor.

iPhone 5S’e yetişemeyen bu özelliğin gelecek modellerde kullanılması planlanıyor.