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Bilim / Teknoloji

iPhone kullanıcılarına 'kripto para' uyarısı

kripto para dünyasının pek çok tuzak barındırdığı ifade edildi

12 Aralık 2017 18:36

iPhone kullanıcıları son günlerde hızla yükselerek birçok kişinin dikkatini çeken kripto para birimleri konusunda uyarıldı. Pek çok kişinin kullandığı MyEtherWallet uygulamasını tamamen kopyalayan sahte uygulamanın dolandırıcılık ile bağlantılı olabileceği belirtildi. 

NTV'de yer alan haber şöyle:

Son dönemlerde oldukça popüler olan kripto para dünyası pek çok tuzak da barındırıyor. Özellikle son aylarda Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralardaki artış pek çok kişiyi bu alana yönlendirdi. Ancak son dönemde popülerleşen kripto para dünyası pek çok tuzak da barındırıyor. 

Söz konusu ilgiyi fırsat bilen korsanları sahte uygulamalar ile kullanıcılarının bilgilerinin peşinde. Bu tehlikeye en yeni örnek iPhone cephesinden geldi. Kısa bir süre içinde App Store‘un Finansal kategorisinde ilk 3’e çıkan uygulama bunlardan biri. 

Pek çok kişinin güvenerek kullandığı MyEtherWallet uygulamasını tamamen kopyalayan sahte uygulamanın dolandırıcılık ile bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Söz konusu sahte uygulamanın iPhone uygulama marketindeki fiyatı ise 4.99 dolar. 

Uzmanlar bu uygulamayı indiren kullanıcıların aynı şifreyi başka platformlarda kullanmalarının tehlikeli olduğunun altını çiziyor. Bu nedenle uzmanlar kullanıcıların güvenlikleri için şifrelerini güncellemeleri gerektiğini belirtiyor.

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