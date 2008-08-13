iPhone kullanıcıları dikkat!

Apple şefi Steve Jobs firmanın, iPhone kullanıcılarının telefonlarındaki uygulamalara erişebildiğini itiraf etti. Firma tehlikeli olarak derecelendirilen programları devre dışı bırakabiliyor veya kaldırabiliyor.



Steve Jobs, Wall Street Journal'a şöyle diyor: "Umuyoruz ki, böyle bir hamle yapmak zorunda kalmayız, fakat bu tip bir kozu elimizde bulundurmamak sorumsuzluk olurdu." Ayrıca bu arka kapının sonuç olarak iPhone kullanıcılarını korumak için inşa edildiğini ekliyor. Örneğin gizlice kişisel bilgileri gözetleyen ve bunları başkasına yollayan bir uygulamayı AppStore'dan kaldırmak: Böyle bir şeyin olmasına karşın bu erişim hakkında sahip olmak gerekiyor.



iPhone uygulamalarına erişim, cihaz çevrimiçi olduğu anda otomatik olarak seçilen bir web sitesi üzerinden gerçekleşiyor. Bu sayfada Apple tehlikeli veya istenmeyen olarak derecelendirilen programların listesini sunuyor. Özel bir uygulama telefonda yüklü programları bu liste ile karşılaştırıyor ve gerektiğinde kaldırma işlemini gerçekleştiriyor.