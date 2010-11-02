iPhone kış saatine geçemedi

T24 - iPhone'unun alarmını sabah uyanmak için kullananlar, yaz saatinden çıkış ertesinde alarmın 'kendini ayarlayamadığını' 1 saat geç uyanarak farketti.



iPhone'da bir utandırıcı hata daha. Telefonun alarmı, önceki gün saatlerin geri alınmasına 'alışamadı' ve eski saate göre çalmaya devam etti. Dolayısıyla alarmını saat 7'ye kuranlar 8'de çalan alarmla uyanarak işe gitti.

iPhone'daki bu yeni hata, kısa sürede Twitter'da en çok 'twitlenen' konular arasına girdi. Cep telefonlarının ticarileşmesinden bu yana cihazlarda bulunan en temel özelliklerden olan alarmlı saat işlevinin iPhone'da aksaması, pek çok kullanıcının eşleştirisine neden oldu. Pek çok iPhone kullanıcısı, kendini yeni saat dilimine ayarlayamayan alarm yüzünden işe 1 saat geç kalmaktan yakındı.

CNET teknoloji sitesinin uzmanlarından Rich Trenholm, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, iPhone'da birbirini izleyen yazılım ve donanım hatalarının tüketiciyi markadan soğutmaya başladığını, alarm gibi çok basit bir teknolojinin bile sorun çıkarmasının utanç verici olduğunu söyledi.

Bir kaç hafta önce Avustralya'da uygulanan saat dilimi değişikliğinde de aynı sorun yaşanmış, ancak Apple firması düzeltici her hangi bir yazılım güncellemesi yayınlamamıştı.

Son alarm hatası konusunda firmadan henüz bir açıklama yapılmadı.



