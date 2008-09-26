iPhone kapışıldı!

iPhone'da geri sayım başladı

'iPhone 3G' yarın gece Türkiye'de satışta

iPhone'da izdiham yaşanacak!

Türkiye'de iPhone satışı kuyruklarla başlarken Turkcell ve Vodafone uygun paket yarışına girdi. Vodafone aylık 39 YTL'den başlayan paketlerine 979 YTL iPhone ücreti alırken, Turkcell'in 75 YTL'lik paketinde 279 YTL iPhone ücreti ödeniyor..Dün gece yarısı merakla beklenen iPhone 3G satışı kuyruklarla başladı. Turkcell ve Vodafone'nun faturalı aboneleri aylık 145 ile 75 YTL paketler halinde, kontörlü hat aboneleri de 129 Euro'luk 5 taksitle iPhone sahibi olabiliyor. Türkiye sonunda iPhone 3G ile dün gece yarısı başlayan kuyruklarla tanıştı. İstanbul'da Bağdat Caddesi ve Kanyon Alışveriş Merkezi'nde başlayan satışlar gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Bedava iPhone çekilişleri de çok büyük ilgi gördü.Turkcell 75, 115 ve 145 YTL'lik aylık ücretsiz konuşma, SMS ve internet paketleriyle satışa başladı. Turkcell, 75 YTL'lik küçük paket alan aboneden 279 YTL, 115 YTL'lik aylık paket alan aboneden ise 189 YTL iPhone ücreti alırken, 145 YTL'lik büyük paket alan aboneden telefon ücreti talep etmiyor. Kontörlü hat kullanan Turkcell aboneleri 129 Euro'luk 5 taksitle iPhone sahibi oluyor. Vodafone Türkiye ise satış paketlerini şöyle düzenledi: Vodafone Türkiye 4 farklı iPhone paketi hazırladı. Paketlerin aylık ücretleri 39 ile 149 YTL arasında değişiyor. iPhone için ödecek ücretler ise 12 taksite bölünebiliyor ve 1179 YTL ile 579 YTL arasında değişen ücretlerle abonelere sunuluyor. Apple iPhone dünyanın her yerinde satışa sunulduğunda benzer ilgiyi gördü. Türkiye'de resmi olarak satışa başlanmadan bireysel ithalat yoluyla yaklaşık 40 bin adet iPhone satıldığı tahmin ediliyor.İki operatörün satış paketleri karşılaştırıldığında; Vodafone aylık paket ücretlerini düşük ancak iPhone ücretini yüksek alıyor. Faturalı hatlarda Turkcell çok konuşan ve aylık 75 YTL üstü fatura ödeyen aboneyi hedeflerken, Vodafone aylık fatura limitini 39 YTL'ye kadar çekiyor. Ancak Vodafone'un kontörlü hat kullanan abonelerine yönelik iPhone paketi yok. Vodafone iPhone'u faturalı abone elde etmek için kullanırken, Turkcell çok konuşan, çok internet kullanan faturalı aboneyi ve iPhone için taksitle 129 Euro ödeyecek kontörlü hat müşterilerini hedefliyor.1- 150 dk. konuşma, 150 adet SMS, 150 MB internet: Kullanıcılar aylık ücret olarak 39 YTL, iPhone 3G ücreti olarak 979 YTL ödeyecek.2- 350 dk. konuşma, 350 adet SMS, 350 MB internet: Kullanıcılar aylık ücret olarak 69 YTL, iPhone 3G ücreti olarak 779 YTL ödeyecek.3- 750 dk. konuşma, 750 adet SMS, 750 MB internet: Kullanıcılar aylık ücret olarak 99 YTL, iPhone 3G ücreti olarak 579 YTL ödeyecek.4- 1.500 dk. konuşma, 1.500 adet SMS, 1 GB internet: Kullanıcılar aylık ücret olarak 149 YTL ödeyecek, iPhone 3G için bir ücret talep edilmeyecek.1- 150 dk. konuşma, 150 adet SMS, 150 MB internet: Kullanıcılar aylık ücret olarak 39 YTL, iPhone 3G ücreti olarak 1.179 YTL ödeyecek.2- 350 dk. konuşma, 350 adet SMS, 350 MB internet: Kullanıcılar aylık ücret olarak 69 YTL, iPhone 3G ücreti olarak 979 YTL ödeyecek.3- 750 dk. konuşma, 750 adet SMS, 750 MB internet: Kullanıcılar aylık ücret olarak 99 YTL, iPhone 3G ücreti olarak 779 YTL ödeyecek.4- 1.500 dk. konuşma, 1.500 adet SMS, 1 GB internet: Kullanıcılar aylık ücret olarak 149 YTL ödeyecek, iPhone 3G ücreti olarak 199 YTL ödeyecek.Turkcell'in belirlediği fiyat tarifesine göre iPhone 3G’ye, kontratsız olarak peşin fiyatına ayda 129€ karşılığı YTL olarak 5 taksit ile sahip olunabilecek.iPhone 3G'ye kontratla sahip olmak isteyenler için ise Turkcell 3 farklı paket hazırladı.150 dk+150 SMS+ sınırsız internet paketi**279 YTL75 YTL500 dk+500 SMS+ sınırsız internet paketi189 YTL115 YTL1000 dk+1000 SMS+ sınırsız internet paketiÜcretsiz145 YTL* Aylık paket ücretlerine KDV dahil, ÖİV hariçtir. iPhone 3G fiyatlarına tüm vergiler dahildir** Sınırsız internet paketi aylık 3GB kullanımı içerir.