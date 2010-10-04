iPhone ile tıp eğitimi

T24- İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nde 500'den fazla Tıp Fakültesi öğrencisine ders kitaplarına ulaşabilmeleri için iPhone dağıtıldı.





Dağıtılan telefonlar bir süredir üniversitelerde kullanılıyor. Bu akıllı telefonlarda öğrencilerin, referans kitaplara ulaşımını sağlayacak uygulamalar bulunacak.



İngiltere'deki tıp fakülteleri arasında bir ilke imza attığını iddia eden üniversite telefonlarla hastanelerde eğitim gören öğrencilerle iletişim de sağlanacağını kaydetti.



Öğrenciler mezun olduklarında telefonları okula iade edecek.



Fakültedeki tüm dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerine birer iPhone dağıtılacak.



Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri zamanlarının çoğunu, kampüs dışında, hastanelerde veya aile hekimliklerinde çalışarak geçiriyor. Telefonlarda bu öğrencilerin başvurabileceği referans kitaplara ulaşmalarını sağlayacak uygulamalar bulunacak.



Ders kitaplarına ulaşım





Telefonlarla beraber verilecek uygulamalar 'anahtar önemdeki ders kitaplarına ulaşımı' sağlayacak.



Leeds Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, telefonlar ve uygulamaların toplam maliyetinin öğrenci başına 380 sterlin dolayında olacağı, bu miktarın da, her bir tıp öğrencisi için yılda harcanan 50 bin sterlinin çok az bir kısmı olduğu belirtildi.



Tıp Fakültesi Dekanı Profesör David Cottrell, 'böylece tüm eğitim araçlarını ve kaynaklarını avuçlarının içine sunuyoruz' dedi.



Telefonların çalınması ya da kaybedilmesi durumunda, telefonlardaki bilgiler uzaktan silinebiliyor. Telefonlar aracılığıyla gizli hasta kayıtlarını görme imkânı da sunulmuyor.



Üniversiteler son dönemde, giderek artan bir oranda akıllı telefonları kullanmaya başladı.Yeni başlayan öğrencilere üniversiteleri tanıtan uygulamalar sunan akıllı telefonlar kullanılıyor.



Geçen yıl, Preston'daki Central Lanchasire Üniversitesi yeni başlayan öğrenicilere haritalar ve ulaşım hizmetleri konusunda bilgiler veren bir uygulamayı kullanıma sunmuştu.



