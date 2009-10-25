iPhone etek de kaldırıyor



İPhone için geliştirilen birbirinden ilginç uygulamalar var. Bunların bazıları iPhone'a çok önemli işlevler katar ve kullanışlılığını arttırırken, bazıları sadece küçük eğlencelikler. Apple App Store'da satılan yeni Japon işi uygulamanın adı ise PUFF!



PUFF! Uygulamasıyla iPhone sahipleri kadınların eteklerini yukarı kaldırabiliyor; ama direkt dokunarak değil. Tokyo'da yer alan iPhone ve Android oyunları geliştiricisi BottleCube'un geliştirdiği PUFF!'ta oyuncu ekrana üfleyerek rüzgara güç veriyor. Rüzgar ne kadar şiddetliyse etek de o kadar havaya kalkıyor.