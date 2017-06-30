iPhone arabada olduğumuzu nasıl anlıyor?

5 Haziran da WWDC17 de yeni bir güvenlik özelliği ile birlikte gelen yeni işletim sistemi iOS 11'i duyurdu. ”Sürerken Rahatsız Etme” diye adlandırılan bu özellik direksiyon başındayken dikkat dağınıklığını en aza indirmeyi amaçlıyor.

Ontrava'nın haberine göre, 2015 yılı verilerine göre, her yıl dikkat dağınıklığı nedeniyle meydana gelen tarfik kazalarında 3 bin 500 hayatını kaybediyor, 391 bin kişi ise yaralanıyor. Apple yeni özelliği ile bu durumun önüne geçmeyi amaçlarken Apple Başkan Yardımcısı Craig Federighi durumu “Her şey gözlerini yoldan ayırmamaktan ibaret.” sözleriyle özetledi.

''Rahatsız Etme'' özelliği yeni bir Tinder eşleşmesi gibi dikkat dağıtan bildirimleri göstermek yerine ekranı kapalı tutuyor. Ekranı açsanız bile bildirimlerin gösterilmediğini hatırlatıyor ve sizinle iletişime geçen insanlar sizin şuanda direksiyon başında olduğunuzu bildiren bir otomatik mesaj alıyor. Ayrıca seçtiğiniz bazı kişilere acil mesaj atma özelliğine de izin verebiliyorsunuz. Bazı seslere yakınlaştıkça frekansından dolayı etkilenme oranımız artar. Aynı temel fikir Wi-Fi de de uygulanabilir. Wi-Fi sinyalleri birer elektromanyetik dalgadır ve örneğin Starbucks’ tan gelen bir sinyal hareket etmeyen bir yönlendiriciden gelir. Eğer siz hareket eden bir arabadaysanız,telefonunuzdaki Wi-Fi çipi router dan gelen radyo dalgalarındaki frekansın değişimini saptayabilir.

Carnegie Mellon Üniversitesinde elektrik ve bilgisayar mühendisliği profesörü olan Swarun Kumar “Wi-Fi erişim noktasının yeri bellidir, hareket halinde değildir, hareket eden şey yalnızca siz ve arabanızdır” der. Kumar Wi-Fi sinyallerindeki frekans değişiminin kendi hızınız hakkında bilgi verebileceğini söylüyor. Elbette iOS ve Android ile de AT&T Drive Mode, LifeSaver, ve SafeDrive gibi sürücü dikkatsizliklerini en aza indirmeyi amaç edinen uygulamalar halihazırda mevcut. Ama artık iPhone kullanıcıları ikinci parti uygulamaları indirmeden işletim sistemine dahil olarak bu özelliğe sahip olacak.

Apple aynı zamanda desteklenen bazı arabalarda “CarPlay“ diye adlandırılan sürüş deneyiminin gerçekleştiği anda gerekli olabilecek uygulamaları yöneten bir uygulama sunuyor. Bu şekilde sürüşe rahatça odaklanabiliyorsunuz, umuyoruz ki bu uygulama direkt telefonu arabaya takarak veya bluetooth ile bağlanarak çalışabilir. Federighi, arabada olup da araba kullanmayan kullanıcılar aslında arabada kullanmadıklarını iPhone’ye bildirirlerse sürücü gözünü yoldan ayırmazken, Tinder eşleşmelerini kontrol etmekte özgür olabileceklerini belirtti.