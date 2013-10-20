iPhone almak için çocuklarını sattılar

Çin’de üç çocuklarını iPhone, bilgisayar ve ayakkabı gibi ürünler almak için sattığı ortaya çıkan Teng ve Zang isimli çift, mahkemeye çıkmaya hazırlanıyor.

Xinhua haber ajansının haberine göre, kadın ve çocuk ticareti gibi çeşitli suçlardan yargılanacak olan çift, Mayıs ayında Çin’in popüler anında mesajlaşma hizmeti QQ üzerinden attıkları mesajlar sonrasında yakalandı. Mesajlarda yeni doğan bebekleri takas etmek istediklerini belirten çiftin IP adresi polis tarafından tespit edildi. 30’lu yaşlarında olduğu belirtilen çift, Haziran ayında yakalandı.

Teng ve Zang, toplam üç çocuğu sırasıyla 2008, 2011 ve 2013 yıllarında sattıklarını, çocuklar için toplam 13 bin dolar aldıklarını itiraf etti. Komşuları, 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu bulunan çiftin sürekli çocuk yaptığını ancak yeni doğan çocukların kısa süre sonra ortadan kaybolduğunu belirtti.

Çocuk ticareti engellenemiyor

Polis, çiftin sattığı bebeklerden bir tanesi bulunurken, diğer ikisini bulmak için soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Çinli çift, savunmalarında, ‘çocukların daha iyi bir hayata sahip olması için onları sattıklarını’ söyledi.

Çin’de uzun yıllardır sorun olan çocuk ticaretinin önüne son yıllarda alınan önlemlerle geçilmeye çalışılıyor. Polis, 2011 yılında güneydeki Shandong eyaletinde 2 bebek tacirini yakalamış 29 bebeği kurtarmıştı. Yunnan, Guizhou ve Sincan bölgelerinde de sorunun devam ettiği biliniyor.