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Bilim / Teknoloji

iPhone 8'in gövdesi tamamen camdan olacak

iPhone 8’nin çıkışına 2 yıl var ama şimdiden telefon hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı

28 Mayıs 2016 19:29

2017 yılında çıkacak yeni iPhone, tamamen camdan oluşan bir gövdeye sahip olacak. Bir süredir konuşulan bu iddia Apple’ın ortaklarından biri tarafından doğrulandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Apple yeni amiral gemisi iPhone 7’yi bu yıl satışa çıkaracak. Ancak bu yeni iPhone beklendiği gibi önemli değişikliklerle gelmeyecek. Bunun yerine iPhone 7’de bazı konularda geliştirmeler yapılacak. Apple’ın planladığı asıl değişiklikleri tam anlamıyla yansıtacak yeni telefon ise 2017 yılında çıkacak iPhone 8 olacak. Şimdiden birçok kişiyi heyecanlandırmayı başaran iPhone 8’nin çıkışına neredeyse 2 yıl var ama şimdiden telefon hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı.

2017 yılında çıkacak yeni iPhone hakkında ortaya çıkan bu detaylardan biri de telefonun tamamen camdan oluşan bir gövdeye sahip olacağıydı. Apple’ın birlikte çalıştığı firmalardan biri olan Catcher bu söylentileri doğruladı. Yatırımcılarına yaptığı konuşma sırasında bu konu hakkında konuşan Catcher CEO’su, 2017 yılında çıkacak iPhone’un metal çerçeveye ve tamamen camdan oluşan bir gövdeye sahip olacağını açıkladı. Bu yıl çıkacak iPhone 7 pek bir yenilik sunmuyor ama iPhone 8 gerçekten heyecan verici bir cihaz olma yolunda ilerliyor.

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