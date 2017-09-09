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Bilim / Teknoloji

iPhone 8'in çıkış tarihi ertelenebilir!

Apple'ın yeni iPhone modellerini 15 Eylül'de ön siparişe, 22 Eylül'de ise satışa çıkaracağı söylense de durum söylendiği gibi olmayabilir

09 Eylül 2017 20:35

Apple, 12 Eylül 2017'de en son iPhone'larını açığa çıkaracak bir etkinlik düzenleyecek. Apple'ın yeni iPhone modellerini 15 Eylül'de ön siparişe, 22 Eylül'de ise satışa çıkaracağı söylense de durum söylendiği gibi olmayabilir.

Yayınlanan yeni bir rapora göre iPhone 8'in çıkışını biraz daha beklemek gerekebilir. iPhone 7s ve 7s Plus’ların tanıtıldıktan kısa süre sonra piyasaya sürüleceğini belirten raporda iPhone 8'in bu telefonlardan daha ileri bir tarihte satışa çıkacağını belirtiyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, raporlar, son birkaç haftadır artan iPhone 8 arzlarından dolayı üretimin yetişememesi ve bu nedenle vde telebin telefonun beklenenden daha geç çıkmasını sağlayacağını yazıyor.

Rapor, iPhone 8 için ön siparişlerin verilip verilmeyeceğini söylemiyor. iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'ın nasıl şekillendiğini görmek isteyenler için, bu cihazların Eylül ayından önce hala piyasaya sürüleceği düşünülüyor.

Wall Street Journal daha önce, Apple'ın yeni iPhone 8'in tasarımına olan yoğun talep nedeniyle en az bir ay içinde üretiminde bir gecikme yaşanacağını belirtmişti. Bu iki rapor bugün birleştirildiğinde ve iPhone 8'in gecikebileceğini geçmişte birkaç kez duyduğumuz göz önüne alındığında, aslında bunun  mümkün olabileceği düşünülüyor.

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