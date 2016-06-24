Geçtiğimiz hafta seri üretimine başlanan Apple'ın yeni tepe model telefonu iPhone 7'nin satış fiyatı sızdırıldı.

Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı beklenen telefonunun seri üretimine geçtiğimiz hafta başlandığı açıklanmıştı. Tasarım detayları da netleşen iPhone 7'nin fiyatı belli oldu.

Posta'nın haberine göre; Çin'in popüler mikro blog sitesi Weibo'da yayınlanan görsellere göre iPhone 7'nin 3 farklı modelde satışa sunulacağı görünüyor; iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone 7 Pro. Yine aynı görüntülerde iPhone 7 ile birlikte 16 GB depolama alanının kalktığı ve minimum 32 GB ile satışa çıkacağını görüyoruz.

Bu bilgiler doğrultusunda yeni iPhone 7 ailesinin depolama alanı şu şekilde olacak:

iPhone 7 – 32 / 64 / 256 GB

iPhone 7 Plus – 32 / 128 / 256 GB

iPhone 7 Pro – 32 / 128 / 256 GB

Elbette yukarıdaki görsellerde yazan rakamlar Çin'in para birimi Yuan ile ifade edilmiş. Parantez içinde ise dolar karşılığı yazıyor. Gördüğümüz üzere iPhone 7'nin baz modeli Çin'de iPhone 6s fiyatından yani 5258 yuandan satışa sunulacak. Aynı şekilde iPhone 7 Plus da 6s Plus ile aynı fiyattan (6088 yuan) satışa çıkacak. iPhone 7 Pro'nun satış fiyatının ise 7088 yuan (1,075 dolar) olacağı görülüyor.

Buradan hareketle bazı çıkarımlarda bulunabiliriz. Bildiğimiz üzere ülkemizde iPhone 6s 3,100 TL, 6s Plus 3,500 TL'den satışa sunuluyor. Weibo'da yayınlanan rakamlar doğru ise iPhone 7 ailesi ülkemizde muhtemelen şu fiyat aralığında satılacak demektir:

iPhone 7 32 GB: 3,100 – 3,200 TL

iPhone 7 Plus 32 GB: 3,500 – 3,600 TL

iPhone 7 Pro 32 GB: 4,000 TL ve üzeri