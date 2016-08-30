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Bilim / Teknoloji

iPhone 7'nin çıkış tarihi belli oldu

Yeni Apple Watch'ın da aynı tarihte tanıtılması bekleniyor

30 Ağustos 2016 11:35

Başta iPhone 7 olmak üzere yeni iPhone modelleri ve belki de yeni Apple Watch, gelecek hafta Çarşamba günü, yani 9 Eylül 2016’da ABD’nin San Francisco eyaletinde tanıtılacak.

Apple, tanıtım gecesi için şirketlere davetiye göndermeye başladı. Bill Graham Civic Salonu’nda gerçekleştirilecek organizasyon Türkiye saat ile 22.00'da başlayacak. 

Gecede yeni modellerin tanıtımını Apple CEO’su Tim Cook’un yapması bekleniyor. Yeni iPhone ile ilgili sızıntılar ardı ardına gelirken, söylentiler tanıtım gecesine kadar kesilmeyecek gibi duruyor.

Yeni iPhone'a ait şimdiye kadar ortaya atılan iddialar şöyle:

Apple yıllar sonra 1GB RAM’den vazgeçti ve iPhone 6S modelleri üzerinde 2GB RAM özelliğini kullandı. Sızıntılarda oldukça iyi bir sicili bulunan Ming-Ci Kuo, şirketiniPhone 7’nin phablet versiyonu iPhone 7 Plus’da 3GB RAM özelliğine yer verebileceğini söyleniyor. Bu söylenti her yıl olduğu gibi bu yıl da dile geliyor. iPhone 6S ve iPhone 6S’de kullanılan Alüminyum 7000 serisi telefonu zaten yeterince sağlamlaştırıyor. Ama gelecek yıl çıkacak olan modelin daha sağlam ve su geçirmez olacağı söyleniyor. Bildiğiniz gibi iPhone modelleri her ne kadar sertifika sahibi olmasa da diğer modellere göre suya karşı oldukça dayanıklı. iPhone 7’nin inceliğinin yanı sıra ince çerçeveler sunan yeni bir ekran teknolojisi ile gelebileceği söyleniyor. Söylenti değirmenine göre, iPhone 7 ve 7 Plus’ın SanDisk veya Toshiba tarafından sağlanan hızlı 3D NAND flaş gibi yeni bir özelliği olabilir.

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