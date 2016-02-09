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Bilim / Teknoloji

iPhone 7'nin çerçevesiz 'tasarımı' yayınlandı

Tasarım, 'benzer boyut, daha büyük ekran' sloganıyla paylaşıldı

09 Şubat 2016 22:45

Tanıtılmadan önce sayısız konsepti internete düşen iPhone'ların bu yıl beklenen sürümü iPhone 7'nin Eduardo Guerrero tarafından tasarlanan çerçevesiz ve sıradışı bir görüntüye bürünmüş konsepti yayınlandı.

Hürriyet'in haberine göre Guerrero, iPhone 7’ye ait yeni konsept tasarımını paylaştı. ‘Benzer boyut, daha büyük ekran’ sloganıyla paylaşılan konsept çalışmasında iPhone 7, çerçevesiz bir ekranla karşımıza çıkıyor.

Apple’ın tasarım olarak iPhone 6s’ten fazla bir değişikliğe gitmeyeceği söylenen iPhone 7 için Apple fanlarının en büyük beklentisi, ekran çerçevesinin daha az alan kaplaması. 

Bu durumu yaptığı konsept çalışmasıyla geniş kitlelere duyurmayı başaran Guerrero, aynı zamanda kablosuz şarj teknolojisinin de iPhone 7’ye çok yakışacağını düşünmüş ki tasarımında buna da yer vermiş.

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