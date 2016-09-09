"iPhone 7 Türkiye'ye değişim kampanyası ile geliyor"

Apple, "iPhone 7" ismiyle tanıtılması beklenen yeni iPhone modeli için lansman tarihini açıkladı. Ancak iPhone 7 almak için acele etmemenizde fayda var. Zira Apple'a yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Apple Türkiye’de bir operatörle anlaşarak eski iPhone’ları alıp, yerine piyasaya çıkacak iPhone 7 verecek. Aynı iddiaya göre, söz konusu kampanya iPhone 7’nin duyurulmasından yaklaşık 1 ay sonra başlayacak.

7 Eylül'de görücüye çıkarak iPhone 7 için hakkındaki bir iddiaya göre, Apple, Samsung Galaxy S7 Edge'e rakip olacak özelliğini iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'a getiriyor. Peki yeni iPhone modeli ile ne gibi yeni özellikler hayatımıza girecek?

Bugüne kadar Apple ürünleri ile ilgili yaptığı isabetli tahminleri ile dikkat çeken KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo yine ilginç bir iddia ortaya attı. Ku, Apple'ın geçtiğimiz yıllarda (2013) aldığı kavisli ekran patentini yeni iPhone modelleri iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta kullanacağını iddia ediyor. iPhone 7 Plus yeni bir renk ile geliyor. Yeni iPhone ile ilgili son sızıntıya göre, iPhone 7 'Space Black' yani 'Uzay Siyahı' renk seçeneği ile gelebilir.

Yeni iPhone (iPhone 7 ve iPhone 7 Plus) modellerinde kulaklık girişi bulunmayacak. iPhone 7'ye gelecek yeni özellik Apple'ın patent başvurusu sonrası ortaya çıkmıştı. ABD merkezli patent enstitüsü Apple'ın Apple Watch'takine benzer bir tuş için 2014 yılında yaptığı başvurunun onay aldığını duyurdu. Bu haberin ardından iPhone'a yeni bir tuş geleceği haberleri de sıklıkla dile getirilmeye başlandı.

Başka bir iddiaya göre, cihazda 16 GB seçeneği olmayacak. Ayrıca iPhone 7 Plus'ta 3 GB RAM olması bekleniyor. ABD merkezli şirket akıllı telefonlara sanal gerçeklik özelliğini getiren özelliğin patentini de geçtiğimiz aylarda resmen almıştı. Apple'ın aldığı bu patentin sağladığı özelliğin yeni iPhone modelinde yer alacağı sıklıkla dile getirilen iddialar arasında.

Android işletim sistemi ile çalışan bazı akıllı cihazlar bir süredir kablosuz şarj özelliğine (Wireless charging) sahip. Yeni modellerde de bu özelliğin bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bir başka iddiaya göre, yeni akıllı telefonun kamerası devrimsel özellikler taşıyacak. Hatta fotoğrafçılıkta yeni bir çığır açacağı da konuşuluyor.

Apple yıllar sonra 1GB RAM’den vazgeçti ve iPhone 6S ve üzeri modellerde 2GB RAM özelliğini kullandı. Sızıntılarda oldukça iyi bir sicili bulunan Ming-Ci Kuo, şirketin iPhone 7’nin phablet versiyonu iPhone 7 Plus’da 3GB RAM özelliğine yer verebileceğini söyleniyor. Bu söylenti her yıl olduğu gibi bu yıl da dile geliyor.

iPhone 6 ve iPhone 6S’te kullanılan Alüminyum 7000 serisi telefonu zaten yeterince sağlamlaştırıyor. Çıkacak olan modelin daha sağlam ve su geçirmez olacağı söyleniyor. Çünkü bu alanda Samsung, Apple'ın oldukça ilerisinde. Bildiğiniz gibi iPhone modelleri her ne kadar sertifika sahibi olmasa da diğer modellere göre suya karşı oldukça dayanıklı.

iPhone 7’nin inceliğinin yanı sıra ince çerçeveler sunan yeni bir ekran teknolojisi ile gelebileceği söyleniyor. Söylenti değirmenine göre, iPhone 7 ve 7 Plus’ın SanDisk veya Toshiba tarafından sağlanan hızlı 3D NAND flaş gibi yeni bir özelliği olabilir.