iPhone 7 görücüye çıkıyor



Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden Apple'in Çarşamba günü yapacağı iPhone 7 tanıtımı merakla bekleniyor. Medyaya sızan bilgilere göre yeni nesil iPhone'nun tasarımı büyük oranda bir önceki modelle aynı olacak. iPhone 7'nin en önemli yeniliklerinden biri olarak ise kulaklık girişine sahip olmayacağı iddia ediliyor. Bunun yerine cihazın şarj edilemesine de olanak sağlayacak olan kablosuz bağlantının kullanılacağı ve bu sayede telefonun daha ince bir yapıya sahip olacağı öne sürülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde, TSİ 20:00'da başlaması ön görülen tanıtımda ayrıca yeni nesil akıllı saat ile ilgili de bir sunum yapılması planlanıyor. İlki 2015 yılının nisan ayından bu yana piyasada olan Apple akıllı saatin yeni modelinin, daha büyük bir pille donatılacağı, içinde bir GPS çipi taşıyacağı ve suya karşı daha dayanıklı olacağı yönünde iddialar var.

Satış rekoru iPhone 6S'de

iPhone Apple'in yelpazesindeki en önemli ürün olma özelliğine sahip. Hem iPhone hem de diğer ürünleri ile Apple, Noel alışverişi dönemine hazırlıklı girmek istiyor. iPhone'un piyasaya sürüldüğü 2007 yılından bu yana ilk kez satışlarda bu yıl düşüş yaşandı. Geçen üç aylık dönemde bir yıl öncesine göre yüzde 15'lik azalma ile dünya çapında 40,4 milyon cihaz satıldı. Buna bağlı olarak şirketin cirosu ve karı da düştü.

Ancak bu düşüşe rağmen, piyasa araştırma şirketi Strategy Analytics'in verilerine göre küresel pazarda en çok satılan ilk iki akıllı telefonu Apple ürünleri oluşturuyor. 2015 sonbaharında piyasaya sürülen iPhone 6S, 14,2 milyonluk satış rakamı ile 2016'nın ikinci çeyreğinde ilk sırada yer aldı. Onu 8,5 milyonluk satış ile 2014 model iPhone 6 izledi. Üçüncü sırada ise Apple'in akıllı telefon sektöründeki en büyük rakibi Samsung'un 8,3 milyonluk satış rakamı ile Galaxy S7 Edge var.