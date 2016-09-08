iPhone 7 bu özelliklerle geliyor



Apple, merakla beklenen iPhone 7, iPhone 7 Plus, Apple Watch 2'yi San Francisco'da düzenlenen bir gösteriyle tanıttı.

Su ve toz geçirmez yapıya sahip iPhone 7'de kulaklık girişi kaldırıldı. Kulaklık girişi için lightning kolektörü kullanılıyor. iPhone 7'lerle birlikte AirPods adı verilen kablosuz kulaklıklar da geliyor.

iPhone 7 Plus modelinde kamera sayısı 3'e çıkarıldı

iPhone 7'nin ön kamerası 7 megapiksel ve yüksek çözünürlüklü (HD) görüntü alabiliyor. Arka kamera 12 MP ile görüntülüyor. iPhone 7 Plus'da her biri 12 MP olan çift kamera bulunuyor. Plus modelinin iki arka kamerasından biri geniş açı, diğer telefoto lensi işlevi görüyor.

Uzmanların 'Apple Watch Seri 2'den beklentisi

"Apple Watch Seri 2" adı verilen akıllı saat de tanıtıldı. Yeni modelin ekran parlaklığı Apple Watch'a kıyasla 2 kat artırıldı. Gömülü GPS'e yer verilen cihaz, su geçirmez seramik gövdeye sahip. Moor Insights & Strategy piyasa analiz şirketi uzmanı Patrick Moodhead, Apple'ın yeni model akıllı saatlerinin satışında patlama yaşanmasını bekliyor.

LG'den akıllı telefon piyasasında yeni hamle

Apple'ın sunumundan sadece birkaç saat önce Güney Koreli üretici LG yeni üst seviye telefonu V20'yi tanıttı. Uzmanlar LG'nin V20 ile birlikte zayıflayan akıllı telefon satışlarını canlandırmayı hedeflediğine dikkat çekiyor.

Apple'in sunumu Nintendo hisselerini coşturdu

Apple'ın yeni ürünlerinin sunumunda gözlenen heyecan borsaya yansımadı. Apple hisselerindeki artış oranı yüzde 0,6'da kaldı. Buna karşılık Nintendo'nun ABD borsalarında işlem gören hisselerinde yüzde 20'leri bulan bir artış görüldü.