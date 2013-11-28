iPhone 6'nın üç tarafı da ekran mı olacak?

Kazakistan'lı tasarımcı İskender Utebaev, gövdesinin üç tarafı ekrandan oluşan iPhone 6 konseptini gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Samsung’un 2014 yılında üç ekranlı (bir adet ana ekran ve yanlarda bulunan iki adet yardımcı ekran) akıllı telefon çıkaracağı söylentileri ortaya atılmıştı. Star'da yer alan habere göre, Kazakistanlı tasarımcı İskender Utebaev gövdesinin üç tarafı ekrandan oluşan iPhone 6’nın nasıl görünebileceğini gösterdi.

‘Elmalı’ akıllı telefonun konseptinde ekran çerçevesi (yanlarda ne metal, ne plastik çerçeve yok) bulunmamakta. Yanlarda İskender Utebaev sanal ses seviyesi düğmelerini, oynatıcı kontrol düğmelerini, feneri açma düğmesini, hesap makinesi, kamera ve diğer düğmeleri yerleştirmeyi akıl etmiş.

Kazakistanlı tasarımcıya göre parmak izi tarayıcısı direkt masaüstüne yerleştirilebilir. Ne yazık ki İskender Utebaev bu tip bir cihazın elde tutulmasının ne kadar rahat olabileceğini düşünememiş.