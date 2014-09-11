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Bilim / Teknoloji

iPhone 6'nın satış tarihi ve fiyatları açıklandı

19 Eylül'de 9 ülkede satışa çıkacak iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkış tarihi ve fiyatları açıkladı

11 Eylül 2014 21:33

Apple iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ın çıkış tarihini ve fiyatlarını açıkladı. Fiyatları 2.349 TL ile 3.249 TL arasında değişen iPhone 6 için 12 Eylül'den itibaren ön sipariş yapılabilecek. 

iPhone 6, 19 Eylül'de ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturalya, Hong Kongi Japonya ve Singapur’da satışa çıkacak. Türkiye'de ise Apple Store'un sitesinde yer alan bilgiye göre iPhone 6 ve iPhone 6 Plus, gümüş, altın ve uzay grisi renk seçenekleriyle 26 Eylül 2014'te resmi kanallardan satışa sunulacak.

Cihazların fiyatlarına gelince; Apple Store üzerinden yapılacak alımlarda iPhone 6 4,7 inçlik model 2.349 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. iPhone 6 Plus 5,5 inç model ise 2.649 TL'den başlıyor. Fiyatlandırmalar şu şekilde:

iPhone 6 16 GB model 2.349 TL

iPhone 6 64 GB model 2.649 TL

iPhone 6 128 GB model 2.949 TL

iPhone 6 Plus 16 GB model 2.649 TL

iPhone 6 Plus 64 GB model 2.949 TL

iPhone 6 Plus 128 GB model ise 3.249 TL

Cihazın operatör kontratlı ücretlendirmeleri ise henüz açıklanmadı.

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