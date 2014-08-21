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Bilim / Teknoloji

iPhone 6'nın en net görüntüsü

iPhone 6'dan gelen sızıntılar hız kesmiyor. Yeni sızan görüntüler ise belki de şimdiye kadar gördüklerimiz arasında en neti

21 Ağustos 2014 14:14

iPhone 6'dan belki de şimdiye kadarki en net görüntüler, internette ortaya çıktı.

Sızıntı gerçekse, iPhone 6'yla ilgili göreceğimiz çok şey kalmadı demektir. Feld & Volk'un Instagram'da yayınlandığı fotoğraflar, iddiaya göre Apple'ın 4.7 inç'lik iPhone modeline ait. Telefonun profilinden çekilmiş olan fotoğraflar, onun ne kadar ince olduğunu gösteriyor. İddiaya göre iPhone'un kalınlığı, sadece 7mm. Cihazın tasarım öğeleri, önceki sızıntılarla uyuşuyor. iPad Touch stili ses düğmeleri ve yan tarafta bulunan güç düğmesi, yerli yerindeler.

Fotoğraflar gerçek bile olsa, henüz tamamlanmamış bir telefona ait olma ihtimali var. Yani Apple, iPhone 6'yı karşımıza çıkarmadan önce telefonun üzerinde bazı değişiklikler yapabilir. iPhone 6'nın 5.5 inç'lik "phablet" modeliyle birlikte 9 Eylül'de tanıtılması bekleniyor.

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