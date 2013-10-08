iPhone 6'nın ekranı 4,8 inç mi olacak?

Apple yeni iPhone’larını kısa bir süre önce tanıtmasına rağmen iPhone 6’ya yönelik beklenti ve tahminler gündeme gelmeye başladı.

Hisse senetlerinin performanslarını takip eden, finansal danışmanlık şirketi Jefferies’in analisti Peter Misek, yazdığı bir notta iPhone 6’nin gelecek yıl Eylül ayında piyasaya çıkmasını beklediğini belirtti ve olası modelini çizdi.

Analist, iPhone altının şu anki modellerden daha büyük olacağını, 4,8 inç ekrana sahip olacağını söyledi.

Misek, şu anda ellerindeki eski modelleri değiştirmek isteyen 85 milyon Apple kullanıcısı olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Mevcut modeller 5S VE 5C’ye geçen kişi sayısının azlığı, insanların iPhone 6’yı beklediğinin bir göstergesi.”

CNBC-e’nin haberine göre Misek, bu modelin daha fazla insanın ilgisini çekeceğinden Apple’ın satışlarını da artıracağına işaret etti. Apple’ın şu anki modellerinin ekranı 4 inç genişliğinde.

Abonelerine yazdığı notta Misek, “iPhone 6 beklentilerinin yüksek olmasından dolayı, yeni modelin çıkmasının Apple hissesine de büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi. Analist yeni modelin fiyat aralığının ise 425 dolar ile 600 dolar arasında olacağını belirtti.