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Bilim / Teknoloji

'iPhone 6'dan çok daha pahalı olacak'

Samsung’un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy Note4’ün en büyük rakibi iPhone 6’dan daha pahalı olacağı bilgisi geldi

07 Eylül 2014 13:52

Geçtiğimiz günlerde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen teknoloji fuarı IFA 2014’te tanıtılan Galaxy Note4’ün Apple’ın tanıtmaya hazırlandığı iPhone 6’dan daha pahalı olacağı iddia edildi.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un yeni akıllı telefonu Note 4’ü önümüzdeki ay piyasaya sürmesi bekleniyor.

Satış fiyatı merakla beklenen Note 4’ün Avrupa’da 799 euro, ABD’de ise, 799 dolar fiyatla satışa sunulacağı sıkça dile getirilen iddialar arasında.

Önümüzdeki ay en büyük rakibi olması beklenen iPhone 6 ile kıyasıya bir satış rekabetine girecek olan Samsung’un fiyatını bu denli arttırması şaşkınlıkla karşılandı.

19 Eylül’de piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 6’nın fiyatının 549 dolardan başlayacağı iddia ediliyor.

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