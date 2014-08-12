T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

iPhone 6'da pil derdi bitmiyor

Apple büyüklüğü 4 inçten 4.7 inçe çıkmasının yanı sıra yeni modelin yüksek çözünürlük retina ekranı da şarjın daha hızlı bitmesine yol açacak

12 Ağustos 2014 14:22

Apple’ın 9 Eylül’de tanıtacağını yeni akıllı telefonu iPhone 6’nın hangi özelliklere sahip olacağı tartışıladursun, kesin olan tek şey, pil ömrün yine kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak. iPhone kullanıcılarının en büyük sorunu olan batarya ömrü, yeni modelde de kullanıcıların başını ağrıtacak.

Mevcut iPhone 5S modelinde kullandığı 1560 miliamperlik (mAh) pil ile rakipleri arasında en kısa şarj ömrüne sahip olan Apple, iPhone 6’da bu pili yükseltecek. Ancak akıllı telefonların en büyük şarj tüketen unsuru olan ekranının yeni modelde 4 inçten 4.7 ve üstüne çıkarmaya hazırlanan Apple’a, yeni bataryası da yetmeyecek. 4 inçlik iPhone 5S’te bulunan 1560 mAh’lik batarya, kullanıcılara maksimum 10 saatlik kullanım süresi sunarken, bu alanda Apple’ın rakipleri şimdiden 20 saati geçmiş durumda.

 

‘Süper slim kasa, güçlü bataryaya engel’

 

Necdet Çalışkan’ın Hürriyet’teki haberine göre, şu ana kadar sızan bilgilere göre iPhone 6, 2100 mAh’lik batarya ile sunulacak. Ancak ekranın büyüdüğü de hesaba katıldığında, iPhone 6’nın pil ömrü süresi tine rakipleri arasında en kısası olacak. Üstelik büyüklüğü 4 inçten 4.7 inçe çıkmasının yanı sıra yeni modelin yüksek çözünürlük retina ekranı da şarjın daha hızlı bitmesine yol açacak.

iPhone 5S’te 7,6 mm olan cihaz kalınlığını iPhone 6’da 6 mm’ye (Super Slim) indirmeye hazırlanan Apple, incelikle kullanıcılarını tavlamaya çalışsa da bu incelik telefona daha güçlü batarya yerleştirmenin de önünde ciddi bir sorun olarak duruyor. Üstelik iOS işletim sistemi ve Apple’ın kamera teknolojisinin de “batarya dostu” olmadığı hesaba katıldığında, iPhone 6 bekleyenler yine 10-12 saatlik pil ömrü ile karşı karşıya kalabilecek.

 

Rakipleri, 'şarj'da Apple'ı ikiye katlıyor

 

Telefon Ekran (İnç)             Batarya (mAh)     Batarya Ömrü (Saat)*

Samsung Galaxy S5               5,1                       2800 21

LG G3                                   5,5                       3000 21

HTC One (M8)                        5                         2600 20

Sony Xperia Z2                      5,2                      3200 19

Blackberry Z3                          5                           2500 15,5

Nokia Lumia 930                   5                         2420 15,5

Huawei Ascend P7                   5                           2500 14

Apple iPhone 5S                     4                           1560 10

  

*3G'de maksimum konuşma süresi  

ETİKETLER

iphone 6appletelefonbataryaşarj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24