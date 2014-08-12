iPhone 6'da pil derdi bitmiyor

Apple’ın 9 Eylül’de tanıtacağını yeni akıllı telefonu iPhone 6’nın hangi özelliklere sahip olacağı tartışıladursun, kesin olan tek şey, pil ömrün yine kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak. iPhone kullanıcılarının en büyük sorunu olan batarya ömrü, yeni modelde de kullanıcıların başını ağrıtacak.

Mevcut iPhone 5S modelinde kullandığı 1560 miliamperlik (mAh) pil ile rakipleri arasında en kısa şarj ömrüne sahip olan Apple, iPhone 6’da bu pili yükseltecek. Ancak akıllı telefonların en büyük şarj tüketen unsuru olan ekranının yeni modelde 4 inçten 4.7 ve üstüne çıkarmaya hazırlanan Apple’a, yeni bataryası da yetmeyecek. 4 inçlik iPhone 5S’te bulunan 1560 mAh’lik batarya, kullanıcılara maksimum 10 saatlik kullanım süresi sunarken, bu alanda Apple’ın rakipleri şimdiden 20 saati geçmiş durumda.

‘Süper slim kasa, güçlü bataryaya engel’

Necdet Çalışkan’ın Hürriyet’teki haberine göre, şu ana kadar sızan bilgilere göre iPhone 6, 2100 mAh’lik batarya ile sunulacak. Ancak ekranın büyüdüğü de hesaba katıldığında, iPhone 6’nın pil ömrü süresi tine rakipleri arasında en kısası olacak. Üstelik büyüklüğü 4 inçten 4.7 inçe çıkmasının yanı sıra yeni modelin yüksek çözünürlük retina ekranı da şarjın daha hızlı bitmesine yol açacak.

iPhone 5S’te 7,6 mm olan cihaz kalınlığını iPhone 6’da 6 mm’ye (Super Slim) indirmeye hazırlanan Apple, incelikle kullanıcılarını tavlamaya çalışsa da bu incelik telefona daha güçlü batarya yerleştirmenin de önünde ciddi bir sorun olarak duruyor. Üstelik iOS işletim sistemi ve Apple’ın kamera teknolojisinin de “batarya dostu” olmadığı hesaba katıldığında, iPhone 6 bekleyenler yine 10-12 saatlik pil ömrü ile karşı karşıya kalabilecek.

Rakipleri, 'şarj'da Apple'ı ikiye katlıyor

Telefon Ekran (İnç) Batarya (mAh) Batarya Ömrü (Saat)*

Samsung Galaxy S5 5,1 2800 21

LG G3 5,5 3000 21

HTC One (M8) 5 2600 20

Sony Xperia Z2 5,2 3200 19

Blackberry Z3 5 2500 15,5

Nokia Lumia 930 5 2420 15,5

Huawei Ascend P7 5 2500 14

Apple iPhone 5S 4 1560 10

*3G'de maksimum konuşma süresi