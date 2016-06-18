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Bilim / Teknoloji

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus satışlarına yasak

Çin'de bir teknoloji şirketi, Apple'ın kendi üretimi telefonları taklit ettiği gerekçesiyle mahkemeden durdurma kararı aldı

18 Haziran 2016 23:05

Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletinin Şıncın kenti merkezli Beili firması, Apple'ın kendi üretimi 100C modelini taklit ettiği suçlamasıyla Pekin Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (BIPO) dava açtı.

Apple üretimi iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ın Beili üretimi 100C telefonla arasında çok az fark olduğunu ve modelleri birbirlerinden ayrı etmenin güç olacağını belirten Fikri Mülkiyet Ofisi, Beili firmasını haklı bularak Apple'dan Pekin'deki satışlarını durdurması emrini verdi. 

Apple da kararına karşı Pekin Fikri Mülkiyet Mahkemesine dava açarak, alınan kararın iptalini talep etti. 

Çin'in diğer bölgelerinde Apple modellerinin satışına engel yok
Mahkeme, BIPO'nun kararını onaylarsa dava kapsamında Apple'ın bu iki modelinin Pekin'deki satışı resmi olarak yasaklanmış olacak ancak bu karar Çin'in diğer bölgelerinde Apple modellerinin satışına engel olmayacak.

Diğer yandan geçen ay da Apple, Çin'deki Şintong Tiendi şirketi ile el çantası, telefon kılıfı gibi ürünlerde "iPhone" markası konusunda yaşadığı anlaşmazlık davasını kaybetmişti.
Apple, Samsung ve Lenovo'nun ardından Çin akıllı telefon pazarında en çok satılan üçüncü marka konumunda.

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