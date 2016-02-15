iPhone 6 ve 6S'in satışının durdurulması için Dünya Ticaret Komisyonu’na başvuru

ABD'li şirket Immerson iPhone 6 ve 6S'te kullanılan dokunmatik ekran teknolojisinin kendilerine ait olduğunu ileri sürerek ürünlerin satışının durdurulması için Dünya Ticaret Komisyonu'na (ITC) başvuruda bulundu.

Hürriyet’in haberine göre, Apple hakkında iPhone 6 ve iPhone 6S cep telefonlarında kullanılan dokunmatik ekran teknolojisinin çalıntı olduğu iddiasıyla dava açıldı.

Kaliforniyalı Immersion isimli şirket Apple’a açtığı davayı Dünya Ticaret Komisyonu’na da götürdü.

Immerson Apple’ı patentlerine sahip oldukları ‘üç boyutlu dokunma’ ve ‘Force Tech’ teknolojilerini kullanmakla suçluyor.

iPhone ekranına hafif bir dokunuş uygulamanın seçilmesine yararken ekrana biraz daha sert ve basıp parmağınızı o bölgede tuttuğunuzda telefon farklı bir tepki veriyor. İşte tam bu noktada Immerson söz konusu dokunma teknolojisinin kendisine ait olduğunu belirtiyor.

Immerson, Dünya Ticaret Komisyonu’na yaptığı başvuruda ise Apple’ın patent ihlalinde bulunduğunu ve bu yüzden iPhone 6 ve iPhone 6S’lerin satışının durdurulmasını istedi.

Immerson 1993 yılından beri dokunmatik ekranlar üzerine çalışan bir şirket. Immerson bugüne kadar geliştirdiği ürünlerin 3 milyar cihazda kullanıldığını belirtiyor.

Apple henüz konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmadı.

Immerson’ın CEO’su Victor Viegas ise yaptığı açıklamada, “Apple’ın teknolojimizin önemini anlamasına değer veriyoruz. Fakat işimizi ve fikri mülkiyet haklarımızı korumalıyız. Haklarımızı savunacağız” diye konuştu.