iPhone 6 iki günde 10 milyon sattı

Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı iPhone 6 modelleri, 19 Eylül'de dokuz ülkede satışa çıktı. Avustralya, Japonya, Hong Kong, Singapur, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada ve ABD'de satışa sunulan cihazların ilk haftaki satış rakamları açıklandı.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelleri iki günde 10 milyon satış adedine ulaştı. Bu satış adedi, şirketin ilk yıl hedeflediği 70 milyon satış rakamını beklenenden önce aşacağını gösteriyor.

Teknoloji Gündem'in haberine göre, Apple bir önceki modelleri iPhone 5S ve iPhone 5C'de satışa sunuldukları ilk haftada 9 milyon adet satış rakamına ulaşmıştı.

Binlerce Apple kullanıcısı yeni iPhone'lara kavuşmanın heyecanını yaşarken, yapılan anketlerde, kullanıcıların yüzde 41'i iPhone 6 Plus, yüzde 20'si iPhone 6, yüzde 29'u ise her iki telefondan birini alacağını belirtti.

Apple, "iPhone 6'ların rekor bir ön sipariş aldığını ve taleplerin 4 milyonu geçtiğini" açıklamıştı. USA Today'in verdiği bilgiye göre ABD'lilerin çoğu 64 GB iPhone 6'yı tercih etti. Birçok ABD'li, "iPhone 6'nın ekran büyüklüğünün kendilerine daha uygun olduğunu" ifade etti.

ABD'de iPhone 6 modelleri iki yıl sözleşmeli olarak 199 ve 399 dolar arasında, iPhone 6 Plus da 299 ile 499 dolar arasında satılıyor.

iPhone 6, Türkiye'de 26 Eylül'de satışa sunulacak.