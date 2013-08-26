'iPhone 5S, 64 bit A7 işlemciyle gelecek'

Apple’ın iPhone etkinliği yaklaştıkça, yeni modeller hakkında internete bilgi sızmaya da devam ediyor. Yeni bilgiler, iPhone 5S’in Apple’ın yeni işlemcisi A7 ile çalışacağı yönünde. A7’nin, bir önceki modeline kıyasla iPhone 5S’i 3’te 1 oranında hızlandıracağı öne sürüldü.



Apple, yeni nesil telefonları iPhone 5S ve iPhone 5C'yi 10 Eylül’de tanıtacak. Tasarımları hakkında internete sayısız fotoğrafları düşen telefonların, şimde de donanımları hakkında bilgiler belirmeye başladı.

ABD’nin Fox News kanalı sunucusu Clayton Morris, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, iPhone 5S’in A7 çipi kullanacağını ve bu şekilde önceki modelden yüzde 31 daha hızlı olacağını öne sürdü.

9to5Mac sitesinin haberine göre, A7, A6 gibi çift çekirdekli olacak ama önemli bir farkı bulunacak. Bu fark, işlemcinin 64 bit olacağı iddiası.



'2014'te gelebilir'



Ortaya atılan iddialar, Apple’ın 64 bit işlemciye ne zaman geçeceği konusunda da tartışma başlattı.

Asya merkezli KGI Securities şirketi analisti Ming-Chi Kuo, 64 bit işlemcilere bir yıl içinde geçiş yapılabileceğini belirtti. Kuo, bu teknolojinin 2013’te A7 ile gelmemesi halinde 2014’te A8 ile karşımıza çıkabileceğini ifade etti.

Kuo, Apple’ın 64 bit işlemcileri iPhone 5/5S donanımıyla bile test ediyor olabileceğini ve 2014’te sunulacak işlemci güncellemesiyle gelebileceğini belirtti.



Yeni kamera özelliği



Twitter üzerinden birçok iPhone iddiasında bulunan Morris ise yeni işlemcinin en çok iPhone 5S’te yer alacak kamera özellikleri için düşünüldüğünü öne sürdü.

9to5Mac, iPhone 5S’in gelişmiş kamera özellikleriyle sunulabileceğini belirtmiş, bu özelliklerden bir tanesinin de saniyede 120 kare çekim yapan yavaş çekim özelliği olabileceğini belirtmişti.

Siyah-beyaz geleneğini sona erdirmesi beklenen yeni modelde beklenen bir diğer özellik ise parmak izi taraması. Bazı kaynaklar tarafından başlat tuşunda, diğerlerinin ise ekranda bulunacağını öne sürdüğü özelliğin, 2013’te gelme olasılığı düşük kabul ediliyor.

Altın ve şampuan dahil birçok renkte gelebileceği öne sürülen iPhone SS hakkında heyecan yaratan bir diğer söylenti, dahili hafızasının 128 GB olacağı.