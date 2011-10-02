iPhone 5'in fiyatı sızdı!

T24 - ABD'de bir online satış sitesinde taslak olarak oluşturulan bir sayfada, iPhone 5'in fiyatı ve özellikleri yer alıyor.



Apple iPhone'un yeni modeli iPhpne 5 haftaya basına açıklanacak. Ancak merakla beklenen telefonun fiyatı ve bazı özellikleri hakkında internette sızıntı bilgilere rastlamak mümkün.



Engadget sitesinde yer alan bir haberde, kontratlı internet ve konuşma paketleri sunan Cincinatti Bell adlı firmanın internet sitesinde henüz yayına verilmeyen bir taslak sayfanın görüntüsü yer aldı. Sayfada, fotoğrafı henüz konmamış iPhone 5'in 32GB bellekli modeli için 639.99 dolar fiyat görünüyor.



Sayfada iPhone 5'in 8MP kameraya, 4 inç ekrana ve 4G hızında bağlantıya sahip olacağı bilgisi de yer alıyor.



Geçen yıl iPhone 4 piyasaya çıktığında, 32GB bellekli 3G modelinin kontratsız fiyatı 539 dolar olarak açıklanmıştı.



Sitedeki taslak sayfalardan bir başkasındaysa, çıkıp çıkmayacağı çok tartışılan iPhone 4S modeline ait bilgiler var. Buna göre iPhone 4S'in 16GB bellekli modelinde 5MP kamera, 3.5 inç ekran ve yeni A5 işlemci bulunuyor. Fiyatıysa taslak sayfada kontralı olarak 99.99 dolar olarak verilmiş.



Apple geçtiğimiz hafta, üzerinde "Haydi iPhone konuşalım" ifadeasi yer alan bir davetiye göndererek ABD basının 4 Ekim'de basın toplantısına çağırdı. iPhone 5'in tanıtılmasının beklendiği toplantı, bu kez San Francisco'da değil, firmanın Cupertino'daki merkezinde yapılacak.



Toplantıda iPhone 5 ile birlikte Apple'ın yeni işletim sistemi iOS5'in duyurulması bekleniyor.



Uzmanlar iPhone 5'in daha büyük bir ekrana ve daha yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip olacağı konusunda hemfikir. iPhone 5, Apple'ın Steve Jobs sağlık nedenleriyle CEO'luktan ayrıldıktan sonra piyasaya sürdüğü ilk önemli ürün olacak.



Apple son modeli iPhone 4'ü 2010 yılının haziran ayında çıkartmıştı. iPhone'un başarısı Apple'ı dünyanın bir numaralı akıllı telefon üreticilerinden biri haline getirdi. Sadece geçtiğimiz üç ayda 20 milyondan fazla iPhone satışı yapıldı.



