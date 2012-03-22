iPhone 5'in çıkış tarihi için büyük iddia

T24 - Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone'unun daha büyük ve net ekranı olacağı ve hazirandan sonra piyasaya çıkarılacağı iddia edildi.

Güney Kore medyasında yer alan habere göre, Apple, iPhone 5 modeli için 4,6 inçlik retina ekran kullanmayı kararlaştırdı ve tedarikçilerine bu yönde sipariş vermeye başladı.

The Maeil Business gazetesinin, Güney Koreli sanayici kaynaklara dayanarak verdiği haberinde, Amerikalı bilişim devi Apple'ın, yeni iPhone'u yılın ikinci çeyreğinden sonra piyasaya çıkarmaya hazırlandığı belirtildi.

Apple'ın iki büyük Koreli tedarikçisi LG Display ve Samsung Electronics Co ise haberle ilgili yorum yapmayı reddetti.

İlk kez 2007 yılında dokunmatik ekranlı özelliğiyle piyasaya çıkan iPhone satışları, Apple şirketinin toplam satışlarının yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Apple'ın akıllı telefon sektöründeki en büyük rakibi Samsung da geçen nisanda piyasaya çıkardığı akıllı telefonlarının amiral gemisi Galaxy S II'de 4,6 inçlik OLED ekran kullanıyor.

Apple'ın geçen hafta piyasaya çıkardığı son iPad'lerde kullandığı yüksek çözünürlüklü “retina ekran” daha fazla piksellere sahip bulunuyor.

Apple son iPhone 4S'i geçen ekimde çıkarmıştı.