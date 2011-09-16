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Dünya

iPhone 5'in çıkış tarihi belli oldu

Apple’ın merakla beklenen yeni telefonunun çıkış tarihini France Telecom CEO’su Stephane Richard ağzından kaçırdı.

16 Eylül 2011 03:00

T24 - Apple’ın merakla beklenen yeni telefonunun çıkış tarihini France Telecom CEO’su Stephane Richard ağzından kaçırdı. 


Gizli tutulan iPhone 5 için yapılmış 'hayali' tasarımlardan biri

France Telecom'un basın mensuplarıyla konuşmayı seven CEO'su iPhone 5'in çıkış tarihini söyledi. BFM Business konferansında, konusu geçmese de iPhone 5 hakkında konuşan CEO Stephane Richard "Bana gelen bilgiler doğruysa, iPhone 5 15 Ekim'de piyasada olacak" dedi.

Konu hakkında daha fazla ipucu vermeyen Richard, bu bilgiyi tam olarak kimden aldığını da belirtmedi. Bazı yorumculara göre 15 Ekim tarihi, iPhone 5'in çıkış değil, kamuoyuna açıklanma tarihi de olabilir. Öyle bile olsa cihazın en geç Ekim'in son haftasonda ABD'de raflara çıkacağı düşünülebilir.

Halen satışta bulunan iPhone 4 de, duyurulduğu basın toplantısından çok kısa süre sonra piyasaya verilmiş, izleyen 1-2 ay içinde de aşamalı olarak Avrupa, Asya ve Orta Doğu pazarlarına çıkmıştı.



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