'iPhone 5'i beklemeyin!'

Apple'ın 12 Eylül'de lansmanını yapması beklenen yeni model iPhone'un isminin "iPhone 5" olacağı sanılıyordu. Ancak Techradar isimli sitede yer alan habere göre böyle bir şey söz konusu olmayacak.

Güvenilir kaynaklara dayandırılan habere göre iPhone 4S hali hazırda beşinci iPhone olma özelliğini taşıyor. iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 ve iPhone 4S sıralamasını takip eden Apple'ın "Yeni iPad" ile yaptığını "Yeni iPhone" ile tekrarlaması bekleniyor. Yani yeni iPhone'un iPhone 5 ismini taşıması düşük bir olasılık.

Günler önce Japonya'da faaliyet gösteren iLab isimli site, iPhone 5'e ait olduğu iddia edilen fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflara bakıldığında 4 inç'lik bir ekranı olan cihazın bağlantı yuvası diğer iPhone'ların aksine çok daha küçük bir yapıda bulunuyor. Ses ve Home butonlarında herhangi bir değişiklik göze çarpmazken, cihazın gerçekten iPhone 5'e ait olup olmadığı ise şimdiden merak konusu oldu.