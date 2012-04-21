iPhone 5'e titanyumdan sert 'zırh' geliyor

Yeni kaplama, iPhone 4/4S modellerinin kaplamasından 20 kat daha güçlü olacak.



Eegister sitesinin, Güney Kore “elektronik sanayisindeki kaynaklardan” elde ettiği bilgiye göre, Liquidmetal (sıvı metal) olarak bilinen teknoloji, “düzensiz cam yapısına sahip bir metal alaşım.” 1990’lı yıllardan beri mevcut olan alaşım, “süper hızlı nabız kaplama teknolojisi” sayesinde metal benzeri çok sağlam bir cam haline getirildi.

Söylentiler, Apple’ın 11 milyon dolar karşılığında Liquidmetal Techologies şirketiyle anlaştığı yönünde. Apple, bu konuda açıklama yapmayı reddetti.

Apple’ın gizli anlaşması hakkında bilgi sızdıran G.Koreli elektronik perakendecisi, Samsung’un da 3 Mayıs’ta tanıtılacak Galaxy S III modelinin, yüksek teknoloji ürünü sermamik kaplama içerebileceğini iddia etti.



Metalurji mucizesi



Süper hızlı nabız kaplama teknolojisi, uçaklarda, mobil cihazlarda kullanılabilecek cam kaplamaların, metal özelliğinde olmasını sağlayacak.

Bu alanda yatırım yapan şirketlerin verdiği bilgiye göre, 1960’lardan bu yana bilinen “metalik camlar”, 1990’larda üretilmeye başlandı. Metal alaşım olan meralik cam, birçok metalde rastkandığının aksine kristal formunda değil ancak bozuk bir cam yapısı bulunduruyor.

Metalik cam, ilk olarak eritiliyor, ardından 1000 Santigrat derecenin üzerinde ısıtılıyor, böylece kristal yapısını kaybediyor. Eritilen metal, çelik bir kaplamaya dökülüyor ve kristal yapısını almadan soğutuluyor.

Camın kristal yapısını kazanamadan soğutulması ve metal kaplamaya aktarılması, normal metalden farlı olarak yeni bir metalik çelik ortaya çıkarıyor. Ortaya çıkan materyal, plastikten 20 kat daha güçlü ve sert.

Bu teknolojiyle ilgilenen Caltech firması, “Metalik cam titanyum ve çelikten daha sert ve onlar kadar sağlam. Bu materyal uçaklardan, mobil cihazlara kadar birçok alanda kullanılabilir” açıklamasını yaptı.