'iPhone 5 yeni işletim sistemiyle gelecek'

Apple’ın, Eylül ayında piyasaya sürmesi beklenen iPhone 5 ile aynı zamanda iOS Golden Master işletim sistemini sunacağı, böylece satışlarını ikiye katlamayı planladığı öne sürüldü.



Apple’ın merkezinin bulunduğu California eyaletindeki sergi binası Moscone Center’da asılan pankartlar, bugün başlayacak Worldwide Developers Conference (WWDC) öncesinde şirketin iOS işletim sistemini öne çıkarmak istediğini gösterdi. Pankartlarda, “Dünyanın en gelişmiş mobil işletim sistemi” ifadesi yer alıyor.

Apple, konferansta iOS 6’nın beta sürümünü yazılım uzmanlarına sunacak. Analistler, beta sürümünün sunulmasının ardından gelecek üç ay içinde iOS 6’nın piyasaya sürüleceğini tahmin ediyor. KGI araştırma şirketinin analisti Ming-Chi Kuo, Apple Insider sitesine, “Golden Master’ın (iOS 6) Eylül’de piyasaya çıkmasını bekliyoruz... Bu tarihe bakarak, iPhone 5 için de aynı tarihin düşünüldüğü söyleyebiliriz” dedi.



4S gibi olmayacak



Apple, iPhone 5’i Eylül’de piyasaya sürerek, 2012 mali yılının sonu gelmeden satışlarında hız kazanmayı amaçlayabilir. Şirket, geçtiğimiz yıl efsane CEO’su Steve Jobs’ın ölümünün ardından Ekim ayında iPhone 4S’i piyasaya sürmüş ve son mali çeyreğinde oldukça iyi bir performans gösterse de istenilen rakamlar elde edilememişti.

Teknoloji analisti Kuo, iOS 6’dan beklentilerini de belirtti. Yeni işletim sisteminin iCloud bulut hizmeti ve Facebook, Instagram, iTunes ve AppStore ile çok daha iyi bir uyum göstermesi bekleniyor. Aynı zamanda, Apple’ın masa üstü arama içeriği Spotlight’ı geliştirmesi ve Google Haritalar’ın yerine tercih edilecek bir harita hizmeti sunması bekleniyor. Kuo’nun not düştüğü bir diğer detay ise daha gelişmiş bir kullanıcı ara yüzü.



Ekran değişecek mi?



Kuo, Apple Insider’a yaptığı açıklamada, yeni nesil iPhone’un, “Apple’ın ekran genişliğini değiştirmek için en büyük fırsatı olduğunu” söyledi. Kuo’ya göre, yeni nesil iPhone 16:9 oranında 10 santimden büyük bir ekrana sahip olacak. Analistler aynı zamanda, yeni iPhone’un daha ince olacağını ve ön yüzünde HD kamera bulunacağını öne sürdü.

Kuo, Apple’ın WWDC’de MacBook serisi ile öne çıkacağını, şirketin bu yaz piyasaya sürüleceği açıklanan OS x 10.8 Mountain Lion işletim sistemini sunabileceğini belirtti.