iPhone 5, temmuzda piyasaya çıkacak

T24- Güney Kore medyasında yer alan bir habere göre Apple, iPhone 5 modeli için 4,6 inçlik retina ekran kullanmayı kararlaştırdı ve tedarikçilerine bu yönde sipariş vermeye başladı.



Zaman'da yer alan habere göre, Apple dahil teknoloji firmaları için Çin'de üretim yapan Foxconn firmasının bir çalışanı, iPhone 5'in hazır olduğunu, Apple'ın cihazı yılın ikinci çeyreğinden sonra piyasaya çıkarmaya hazırlandığını belirtti.

Fabrikada birkaç farklı test modeli olduğunu söyleyen çalışan, bu cihazların arasında büyük bir fark olmadığını ve yeni modelin (piyasada kullanılan adıyla iPhone 5'in) üretime geçmeye hazır olduğunu söyledi. Söz konusu çalışan, test cihazlarından hangisinin üretim için seçildiğini bilmediğini de aktardı.

İlk kez 2007 yılında dokunmatik ekranlı özelliğiyle piyasaya çıkan iPhone satışları, Apple şirketinin toplam satışlarının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Apple'ın akıllı telefon sektöründeki en büyük rakibi Samsung da geçen nisanda piyasaya çıkardığı akıllı telefonlarının amiral gemisi Galaxy S II'de 4,6 inçlik OLED ekran kullanıyor. Apple'ın iki büyük Koreli tedarikçisi LG Display ve Samsung Electronics Co ise haberle ilgili yorum yapmayı reddetti.

Merakla beklenen akıllı telefonun özellikleri:

- LG tarafından özel üretilmiş 4.6 inç OLED ekran.

- Biraz daha uzun ve geniş gövde (iddia edildiği gibi gözyaşı damlası şekli kullanılmıyor).

- Hiçbir test cihazında iPhone 4 veya 4S'in gövde formu kullanılmıyor.

- Cihazların hiçbiri piyasaya sürülecek modeli yüzde 100 olarak yansıtmıyor, dolayısıyla tanıtımı yapılana kadar sır kalacak birkaç özelliği olacak.

- Alt ve üst kenarlarda oval tasarım.