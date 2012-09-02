iPhone 5 satışa sunulmadan parça sıkıntısı yaşamaya başladı

Apple’ın 12 Eylül’de tanıtması beklenen iPhone 5'in üretiminde parça sıkıntısı yaşandığı belirtildi

Wall Street Journal'ın haberinde, Apple’ın yeni nesil iPhone’un üretimi için yeterince parçaya sahip olup olmadığı konusunda netlik olmadığı ifade edildi.

WSJ’ye konuşan kaynaklar, Apple’ın önde gelen sıvı kristal ekran tedarikçilerinden Sharp’ın, iPhone ekranlarını Ağustos sonunda göndermeyi planladığını, ancak nakliyatın üretim aşamasındaki bazı sıkıntılar nedeniyle ertelendiğini ifade etti. Dahası, Sharp’ın LCD panellerinin nakliyatına birkaç gün içinde başlayıp başlamayacağı konusunda belirsizlik yaşandığı belirtildi.

Sharp, yeni nesil iPhone için LCD tedariki yapan üç şirketten biri. Diğer iki şirket Japonya’nın Display ve Güney Kore’nin LG Display şirketleri. WSJ, iki şirketin Apple’a parça göndermeye başladığı bilgisini verdi. Sharp, Mart ayında sulunan yeni iPad’in ekranlarının tedarikinde de geç kalmış ancak tablet bilgisayarın satışları olumsuz etkilenmemişti.

Apple, yeni nesil iPhone’u 12 Eylül’de tanıtmaya hazırlanırken, ABD’li şirketin Pekin temsilcisi Carolyn Wu, WSJ’ye en son gelişmeler hakkında yorum yapmayı reddetti.