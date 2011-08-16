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Yaşam

iPhone 5 hakkında akılalmaz iddia

Apple'ın merakla beklenen iPhone 5 modeli daha piyasaya çıkmadan, prototipi gümrükte ele geçirildi.

16 Ağustos 2011 03:00

T24 - Apple'ın merakla beklenen iPhone 5 modeli daha piyasaya çıkmadan, prototipi gümrükte ele geçirildi. Üstelik Türkiye’den Almanya’ya gelen iki kişinin üzerinde...



iPhone 4'ün prototipi de yeni model piyasa çıkmadan büyük spekülasyonlara yol açmıştı.
 

Apple'ın, yeni akıllı telefonu iPhone 5'i ne zaman tamamlayıp piyasaya süreceği merakla beklenirken, ilginç bir gelişme yaşandı.


Alman basınında yer alan haberlere göre, Münster-Osnabrück Havaalanı'nda gümrük görevlileri iPhone 5'in bir prototipi olduğunu düşündükleri cihaza el koydu.


Havaalanı'nın Gümrük Müdürlüğü sözcüsü açıklama yaparak haberleri doğruladı ve temmuz ayında gümrük görevlilerinin 6 akıllı telefona el koyduğunu söyledi. Sözcü, bu cihazların Türkiye'den Almanya'ya seyahat eden iki kişinin üzerinde bulunduğunu ve cihazlar arasında henüz piyasaya çıkmamış olduğu düşünülen bir model bulunduğunu belirtti. Sözcü, bu modelin diğer 5 örnekten büyük farklılıklar taşıdığını vurguladı.



Cihazlar Apple'a teslim edildi


Ancak söz konusu telefonun iPhone 5'in bir prototipi mi, yoksa sahtesi mi olduğu henüz netlik kazanmadı. iPhone 5'in sahte modelleri, Çin'de internet üzerinden satılıyor. Gümrükte ele geçirilen cihazlara ait fotoğraflar ise ihtiyaten kamuoyu ile paylaşılmıyor. Sözcü, el konulan cihazların araştırılması için Apple yetkililerine gönderildiğini belirtti.


Bilgisayar ve teknoloji dergilerine göre Apple, bu yılın eylül ayından önce iPhone 5'i piyasaya sunmayı düşünmüyor. Hatta cihazın piyasaya sürülmesinin 2012 yılını bulabileceği belirtiliyor.


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