'iPhone 5 Eylül'de geliyor'

iphone5 için aylardır süren bekleyiş Eylül’de son bulacak gibi. Güvenilir kaynaklardan alınan en son bilgiler, yeni nesil iPhone’un 12 Eylül’de tanıtılacağı yönünde.

iMore sitesinin verdiği bilgilere göre, iPhone 5, tanıtıldıktan dokuz gün sonra, 21 Eylül’de piyasaya sürülecek. Sitenin adını açıklamadığı kaynaklara dayanan bilgiler, iPad Mini ve yeniden düzenlenen iPod nano’nun da Eylül’de yapılacak etkinlikte teknoloji dünyasına sunulacağı yönünde. Söylentiler, aynı gün iPod Touch’ın da sahneye çıkabileceği yönünde. Ancak iPhone dışındaki ürünlerin ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda kesin bir bilgi yok.

Yeni iPhone hakkındaki geçmişteki iddialar, cihazın Ekim ayında tanıtılacağına işaret ediyordu. Apple, konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

'Daha geniş ekran geliyor'

Tüm iddialar, iPhone 5’in mobil tecrübesini daha iyi sunmak için rakipleri gibi büyük bir ekranla geleceği. Ancak rakiplerine kıyasla bu konuda daha tutumlu olması beklenen Apple’ın, 3:2 oranındaki 8,9 cm genişliğindeki ekran yerine, 16:9 oranında 10 cm genişliğimde ekranla iPhone 5’i sunması bekleniyor.

iMore, iPhone 4S’in 4 Ekim 2011’de tanıtıldıktan 10 gün sonra piyasaya sürüldüğünü, yeni iPad’in ise 7 Mart’ta açıklandıktan dokuz gün sonra raflara konduğuna dikkat çekti. iPhone 4S, iPod touch ile; yeni iPad ise Apple Tv ile sunulmuştu.

'Hisse değeri 1000 doların üzerine çıkabilir'

iPhone5’e yönelik çok fazla spekülasyon ortaya atıldığı gibi, telefona ait olduğu öne sürülen birçok fotoğraf internete sızmıştı. Ön ve arka panelinde önemli değişiklikler olması beklenen telefonun, kulaklık girişinin de panelin üst kısmında değil, altında olacağına inanılıyor.

New York merkezli Topeka Capital Markets analisti Brian White, Eylül ayında piyasaya sürülmesi halinde iPhone’un Apple’ın hisse değerine çok büyük bir katkı yapabileceğini ifade etti. White, “Yeni iPhone ve ardından yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi, Apple hisselerini 2013’te bizim tahmin ettiğimiz 1,111 dolara çıkarabilir” dedi.

Apple, geçtiğimiz hafta açıkladığı ikinci çeyrek rakamlarında, çeyrek süresince 26 milyon iPhone ve 17 milyon iPad sattığını açıkladı. Şirketin elde ettiği gelir 35 milyar dolar olurken, kar 8.8 milyar dolar olarak belirdi. (ntvmsnbc)