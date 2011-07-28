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Yaşam

iPhone 5 Ekim'de geliyor

Apple yeni iPhone’u Eylül ayında ABD’de, Ekim’de de uluslararası pazarda piyasaya sürmeyi planlıyor.

28 Temmuz 2011 03:00

T24 - Apple yeni iPhone’u Eylül ayında ABD’de, Ekim’de de uluslararası pazarda piyasaya sürmeyi planlıyor.
 



İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, Apple’ın yeni telefonu önümüzdeki ay açıklanacak. ComputerWorld, yeni iPhone ilk olarak 5 Eylül’de ABD’de ve bundan bir ay sonra da uluslararası pazarda satışa sunulacak.


Bu sırada teknoloji blogu olan Boy Genius Report, Amerika’da bir operatör ve telekomünikasyon şirketi olan AT&T’nin iPhone 5 için işe yeni personel aldığını söyledi. Aynı blog, Apple’ın da ürünün piyasaya sürülmesi için ekstra eleman işe aldığını da yazdı.


Genel olarak Apple, yeni iPhone modellerini Haziran’da Worldwide Developers Conference’ta açıklıyordu. Ancak bu sene oradan bir haber çıkmaması üzerine Eylül ayında çıkacağı ile ilgili spekülasyonlar başladı.


Bütün söylentiler Eylül’ün ortasında yeni bir iPhone çıkacağı üzerine... Ancak bu iPhone 4’ün gelişmiş hali olacak bir ‘4S’ de olabilir ya da yepyeni bir telefon yani ‘iPhone 5’ de olabilir.


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