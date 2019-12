-İphone 5, 4 Ekim'de tanıtılacak ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Samsung'un rakibi ve ürünlerinin satışına engel olmak için adli savaşa giriştiği Apple şirketi, iPhone'un çok beklenen yeni modelini 4 Ekim'de tanıtacak. Güvenilirliğiyle tanınan All Things Digital (ATD) internet sitesinin haberinde, "Apple her an planlarını değiştirebilse de, kaynaklar, iPhone 5'in tanıtımı için 4 Ekim'in seçildiğini bildirdiler" denildi. Apple'ın bir aydır başkanlığını üstlenen Tim Cook'un şüphesiz tanıtımı yapacağını belirten ATD, Cook'un Apple'ın gelecekteki büyük medyatik tanıtımlarını yapmasının öngörüldüğünü bildirdi. Öte yandan Güney Koreli elektronik devi Samsung, kendi geliştirdiği mobil yazılım platformu Bada'yı, işletim sistemi geliştirmek ve Google'a olan bağımlılığını azaltmak için açık kaynak yapacak. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, elektronik cihaz üreticisi Samsung, kendi yazılım platformunu, dışardaki yazılım geliştirici ve cihaz üreticilerine açarak, rakibi Motorola'yı satın alan arama motoru Google'ın Android işletim sistemine bağımlılığını azaltmayı umuyor. Bada yazılım platformunu gelecek yıl açık kaynak haline getirmeyi planlayan Samsung, bu yazılım platformunu Android gibi açık kaynak yaparsa, yazılım geliştiricilerin buna akın edeceğini ve böylece yazılımı geliştirmede fazla birşey yapmamayı hesaplıyor. Uzmanlar, bunun bir risk olduğunu Samsung'un görmezden gelmiş olabileceğini belirtirken, bu ürün için çok da heyecan göstermediğinin altını çiziyorlar. Bu ürünü açık kaynak yapmanın şirketin siyasetinde bir değişikliğe yol açması durumunda, yazılım geliştirici ve cihaz üreticilerinin buna desteğinin mümkün olduğunu belirten sektör uzmanları, bu yeni işletim sisteminin Android'le mukayese edilebilmesi için "daha fırınlarca ekmek yemek" gerektiği yorumunda bulundu.