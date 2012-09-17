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Bilim / Teknoloji

iPhone 5, 24 saatte iki milyon ön sipariş aldı

Apple‘ın yeni iPhone 5‘i satış rekoruyla piyasaya çıkıyor

17 Eylül 2012 19:06

Apple’ın yeni harikası iPhone 5 ilk 24 saat içinde 2 milyon adet ön sipariş ile bir önceki iPhone 4S’i ikiye katlayarak yeni bir rekor kırdı.

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finansglobal.com'da yer alan habere göre; iPhone 5 ön siparişlerde 24 saat içinde 2 milyon adete ulaştı ve iPhone 4S’in bu alandaki rekorunu ikiye katladı.

ABD’de kontratlı satış yapan operatörlerden AT&T yaptığı açıklamada, haftasonu gelen ön siparişlerin rekor kırdığını açıkladı.

Apple böylelikle bir başka rekora imza atmış oldu. Ürün 28 EYlül2de 22 ülkede satışa çıkıyor.

 

 

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