iPhone 5, 24 saatte iki milyon ön sipariş aldı

Apple’ın yeni harikası iPhone 5 ilk 24 saat içinde 2 milyon adet ön sipariş ile bir önceki iPhone 4S’i ikiye katlayarak yeni bir rekor kırdı.

finansglobal.com'da yer alan habere göre; iPhone 5 ön siparişlerde 24 saat içinde 2 milyon adete ulaştı ve iPhone 4S’in bu alandaki rekorunu ikiye katladı.

ABD’de kontratlı satış yapan operatörlerden AT&T yaptığı açıklamada, haftasonu gelen ön siparişlerin rekor kırdığını açıkladı.

Apple böylelikle bir başka rekora imza atmış oldu. Ürün 28 EYlül2de 22 ülkede satışa çıkıyor.