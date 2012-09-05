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Bilim / Teknoloji

iPhone 5 12 Eylül'de tanıtılacak

San Francisco kentinde yapılacak tanıtım, beklendiği gibi 12 Eylül tarihinde gerçekleşecek

05 Eylül 2012 14:04

Apple’ın yeni nesil iPhone’u ne zaman tanıtacağına dair aylar süren spekülasyonun ardından, kesin tarih sonunda açıklandı.
 
San Francisco kentinde yapılacak tanıtım, beklendiği gibi 12 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Tarihin belli olmasının ardından basın organları Apple’ın dağıtacağı davetiyeler için talep yağmuru başlattı.

Apple, merakla beklenen yeni iPhone için oldukça sade bir davetiye hazırladı. All Thins D, Apple’ın davetiyesi hakkında ilk yorumu yapan teknoloji sitesi oldu:

“Apple, birkaç dakika önce San Francisco’nun Yerba Buena Sanat Merkezi’nde 12 Eylül’de yapacağı tanıtımın davetiyesini yayımladı... Davetin metni oldukça basit, 'Neredeyse geldi.' Bunun yanında yapılacak tanıtıma dair hiçbir bilgi bulunmuyor. 12 rakamının altında 5 rakamının gölgesinin belirmesi, etkinliğin iPhone 5’e yönelik olacağını simgeliyor.”

Teknoloji dünyası, aylardır beklenen tarihin en sonunda açıklanmasıyla derin bir nefes aldı. iPhone 5’in ardından, 2012 iMac, 13 inç Retina MacBook Pro ve çeşitli yeni iPod ve iTouch’ların AppleStore’lara dökülmesi bekleniyor.

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