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Yaşam

iPhone 4S Türkiye'de kaça satılacak?

Üç gün önce açıklanan yeni iPhone modeli Türkiye’de hangi fiyatlarla satışa çıkabilir? İşte operatörlerden önce telefonu getirenlerin istediği fiyatlar.

07 Ekim 2011 03:00

T24 - Üç gün önce açıklanan yeni iPhone modeli Türkiye’de hangi fiyatlarla satışa çıkabilir? İşte operatörlerden önce telefonu getirenlerin istediği fiyatlar.


Apple, önceki gün merakla beklenen yeni iPhone modelini dünyaya tanıtmıştı. Beklentilerin aksine iPhone 5 yerine, iPhone 4S’i tanıtan firma, daha makul bir fiyat strateji uygulanacağını da duyurdu.


Peki ülkemizde bu telefon ne kadar fiyatla satışa sunulabilir? Önümüzdeki hafta içerisinde Apple’ın satışına başlayacağı iPhone 4S’in, ülkemizde operatörlerden önce spot satıcılar tarafından piyasaya sürüleceği kesin.


Techno-Labs sitesinin araştırmasına göre şimdiden yüklü miktarda ön sipariş hazırlığına giren spot satıcılar, iPhone 4 zamanında olduğu gibi, Türk açık artırma sitelerini tercih ediyor. Ufak bir araştırmayla, cihazın spot piyasadaki fiyatını görmek mümkün.


Spot piyasa iPhone 4S için, 2.116 TL ile 2.600 TL arasında bir fiyat talep ediyor. Telefon piyasaya çıktıktan sonra yurt dışındaki bağlantıları sayesinde, birkaç gün içerisinde alıcıya ürünü teslim etme garantisi veren satıcıların bir çoğunun ise online alışveriş kredisi oldukça olumlu.

Online spot satıcılar, iPhone 4 zamanında da bu tarz satışlar yaparak operatörleri ve teknoloji marketlerini geride bırakmıştı. Operatör satışları başlayana kadar iPhone 4S’in fiyatı 2 bin liranın altına düşmeyecek.


Spot satıcılar güven vermiyorsa Kasım ayında operatörlerin konratlı olarak iPhone 4S’i satışa sunacaklarını hatırlatalım. Operatör ve zincir mağaza fiyatlarının ise, önceki yıllara bakarak, iPhone 4 modelinin çıkış fiyatları civarında olacağını söyleyebiliriz. Elbette piyasaya sürülmesiyle birlikte, iPhone 4 fiyatlarında da, şimdilik cüzi bir indirim de beklenebilir.



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