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Bilim / Teknoloji

iPhone 3G’ye yelken açtı

Apple’ın başarılı telefonu iPhone 3G desteği ve yeni fiyatlandırmasıyla meraklılarını yine teknoloji mağazaları önünde geceletecek

10 Haziran 2008 03:00

Apple’ın tasarım ve fonksiyonellik bakımından rakipsiz telefonu iPhone yenilendi. Düşük download-indirme hızlarını 3G desteğiyle geride bırakan iPhone, Apple’ın cep telefonu pazarında kalıcı olacağını gösteriyor.

ABD pazarında 11 Temmuz’da piyasada olacak olan yeni iPhone, 8GB ve 16GB bellek kapasitelerine sahip olacak. 199 ve 299 dolarlık fiyatlarla satılacak cihazda GPS desteği de standart hale getirilmiş.

Üçüncü Nesil (3G) kablosuz iletişim şebekelerinin sunduğu yüksek iletişim hızlarından faydalanabilen yeni iPhone’un tüm dünyada 22 ülkede satılması planlanıyor. Türkiye’de resmi olarak satılmayan iPhone, alternatif kanallar yoluyla oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda.

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