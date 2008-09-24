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Bilim / Teknoloji

'iPhone 3G' yarın gece Türkiye'de satışta

İlk iPhone’lar Bağdat Caddesi Vodafone Store ve Kanyon Apple Premium Reseller Troy’da satışa sunulacak.

24 Eylül 2008 03:00

Vodafone Türkiye, merakla beklenen iPhone 3G’yi, 25 Eylül’ü 26 Eylül’e bağlayan gece satışa sunuyor.

İlk iPhone’lar çeşitli sürprizlerle, Bağdat Caddesi Vodafone Store ve Kanyon Apple Premium Reseller Troy 'da Türkiye’deki iPhone meraklılarıyla buluşacak.

Kanyon Apple Premium Reseller Troy ve Bağdat Caddesi Vodafone Store, saat 16.00’dan 02.00’ye kadar sürecek şovlar, DJ performansları ve dans gösterileriyle renklendirilecek.

Vodafone ayrıca N101 FM ve Power FM dinleyicilerini de iPhone 3G sahibi yapacak. 24-25 Eylül tarihlerinde Power FM’de Geveze sabahları, Bay J ise akşamları düzenleyecekleri yarışmalarla, şanslı dinleyicilerine iPhone 3G armağan edecek. Usta radyocu Cem Ceminay ise 25 Eylül gecesi N101 FM’deki programında 3 şanslı kişiyi iPhone 3G sahibi yapacak.

Vodafone, iPhone 3G’yi bu yıl içinde Türkiye’deki cep telefonu kullanıcılarıyla da buluşturacağını açıklayan ilk GSM operatörü olmuştu.

Turkcell ise Apple firması ile yaptığı anlaşma doğrultusunda iPhone 3G'yi 26 Eylül'de Turkcell abone merkezlerinden kullanıcılarına sunacak.

Türkiye'de 3G ihalesinin ardından mobil hızlı internet imkanı tanıyacak olan iPhone 3G, UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz), GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), EDGE, e-Posta, dahili GPS ve Google Maps, takvim/ajanda, 2 megapixel kamera, Wi-Fi (802.11b/g) ve bluetooth 2.0 EDR gibi çeşitli özelliklere sahip bulunuyor.

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