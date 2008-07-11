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Bilim / Teknoloji

iPhone 3G çılgınlığı start aldı

Apple’ın yenilenen telefonu iPhone 3G piyasaya çıktığı ülkelerde mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşmasına sebep oldu

11 Temmuz 2008 03:00

Apple’ın uzun süredir beklenen 3G destekli telefonu iPhone 3G, günler öncesinden dükkan önlerinde sıralara soktuğu teknoloji meraklılarıyla buluşmaya başladı. Sabahın ilk saatlerinde piyasaya çıktığı Uzakdoğu ülkelerinde beklenenin ötesinde bir ilgiyle karşılanan iPhone 3G, özellikle Japonya’da kontratla satıldığı teknoloji mağazalarında izdihama neden oldu. ABD ve Avrupa’da daha önce satışa sunulmuş olan iPhone, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi Asya-Pasifik ülkelerinde ilk kez satışa sunuluyor.
Apple, toplam 22 ülkede satışa çıkaracağı iPhone 3G ile halen 6 milyon olan iPhone kullanıcısına 2008 yılı sonuna kadar en az 10 milyon kullanıcı eklemeyi hedefliyor.

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