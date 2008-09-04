iPhone 26 Eylül'de satışa çıkıyor

iPhone Türkiye'ye göz kırpıyor

iPhone'dan rekor satış

Turkcell, Apple firması ile yaptığı anlaşma doğrultusunda iPhone 3G'yi ay sonunda Turkcell abone merkezlerinden kullanıcılarına sunacak. iPhone 3G'nin satış fiyatı ve tarifeleri daha sonra açıklanacak.Türkiye'de 3G ihalesinin ardından mobil hızlı internet imkanı tanıyacak olan iPhone 3G, UMTS/HSDPA (850, 1900, 2100 MHz), GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), EDGE, e-Posta, dahili GPS ve Google Maps, takvim/ajanda, 2 megapixel kamera, Wi-Fi (802.11b/g) ve bluetooth 2.0 EDR gibi çeşitli özelliklere sahip bulunuyor