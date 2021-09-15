İphone 13'ün fiyatı 23 bin liraya, KDV oranları yüzde 45'e kadar çıkıyor

Apple’ın yeni iPhone serisi iPhone 13’ü tanıtmasıyla birlikte gözler iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’in Türkiye fiyatlarına çevrildi.

Türkiye’de 24 Eylül’de ön siparişe açılacak ve 1 Ekim’de ise satışına başlanacak olan iPhone 13 modellerinin 10 bin 999 TL’den başlayan resmi satış fiyatı 22 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor. ABD’de ise bu fiyatlar 699 dolar ile 1599 dolar arasında değiş

Dolar kuru ve vergilerden kaynaklanıyor

Bu fiyatlar arasındaki uçurum ise dolar kurunun yanı sıra özellikle KDV ve yasal ücretlerden kaynaklanıyor.

KDV oranları yüzde 37 ile 45 arasında değişiyor

iPhone 13 modellerinin açıklanan fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin iPhone modelleri için cebinden çıkacak olan paranın yüzde 37 ile yüzde 45’i arasında bir oranın KDV ve diğer yasal ücretlere gittiği görülüyor.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bu ücretler 4 bin 682 TL’den başlayıp, 8 bin 625 TL’ye kadar çıkabiliyor. KDV ve yasal ücretlerin perakende satış fiyatına oranı en düşük olan iPhone 13 modeli, yüzde 37 ile 512 GB’lik iPhone 13 olurken; oranın en yüksek olduğu model ise 128 GB’lik iPhone 13 Pro. Bu modeli almak isteyenlerin cebinden çıkacak olan tutarın yüzde 45’i KDV ve diğer yasal ücretlere gidiyor.

1 TB'lık modelde 9 bin 279 liralık KDV kesintisi

Tutar olarak bakıldığında ise en pahalı yeni iPhone olan 1 TB’lık iPhone 13 Pro Max’in 22 bin 999 TL’lik fiyatının 9 bin 279 TL’si KDV ve yasal ücretler oluşturuyor.

İşte model model iPhone 13 fiyatları ile bu fiyatların içindeki KDV ve yasal ücretlerin tutarları...

İphone 13 mini Türkiye fiyatları

İphone 13 Mini Türkiye Fiyatı (TL) KDV ve diğer yasal ücretler Oran 128 GB 10.999 4.682 %43 256 GB 11.999 4.912 %41 512 GB 13.999 5.371 %38

İphone 13 fiyatları

İphone 13 Türkiye Fiyatı (TL) KDV ve diğer yasal ücretler Oran 128 GB 11.999 4.923 %41 256 GB 12.999 5.153 %40 512 GB 14.999 5.613 %37

İphone 13 Pro Türkiye fiyatları

İphone 13 Pro Türkiye Fiyatı (TL) KDV ve diğer yasal ücretler Oran 128 GB 15.999 7.196 %45 256 GB 16.999 7.444 %44 512 GB 18.999 7.939 %42 1 TB 20.999 8.625 %41

İphone 13 Pro Max Türkiye Fiyatları