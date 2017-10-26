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İpekyolu Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye yardımı

VAN, (DHA) - VAN'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrencileri ziyaret edip, okul çantası ve kırtasiye yardımında bulundu

26 Ekim 2017 20:01

VAN, (DHA) - VAN\'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrencileri ziyaret edip, okul çantası ve kırtasiye yardımında bulundu.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, ilçeye bağlı Dibekli, Çalımlı, Yatıksırt ve Kaymaklı mahallelerinde incelemelerde bulundu. Burada sürdürülen yol çalışmalarını denetleyen Öztürk, daha sonra 4 mahalledeki okulları ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret ettiği öğrencilerle aynı sırada oturup sohbet eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, öğrencilere üzerinde \'İpekyolu Belediyesi\' yazılı okul çantası ile çeşitli kırsatiye malzemeleri dağıttı.
Mahallelerdeki vatandaşlarla da bir araya gelip sorunlarını dinleyen Öztürk, eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, \"Bu kapsamda İpekyolu Belediyesi olarak öncelikli kırsal mahalleler başta olmak üzere, ihtiyacı olan bütün okullarımıza çanta ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunduk ve bundan sonra da bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir\" dedi.

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