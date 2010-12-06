İpekçi’ye polis koruması verildi

T24 - Mardin’de medresede defile yaptığı için tehditler alan ünlü Modacı Cemil İpekçi’ye İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından polis koruması verildi.





Tanınmış modacı Cemik İpekçi, geçtiğimiz eylül ayında Mardin’de Kasimiye Medresesi’nde ‘Bir Doğu Masalı Dört Mevsim’ adlı bir defile düzenlemiş, fakat Mardin halkı medresede böyle bir organizasyon yapılmasına tepki göstermişti.

İpekçi’nin defile gününden bugüne kadar tehdit aldığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de harekete geçerek İpekçi’nin Beyoğlu Cezayir Sokak’ta bulunan evinin önüne resmi koruma polisi yerleştirdi.





Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil ekipler İpekçi’yi 24 saat koruyor. İpekçi evden çıktığında sivil polisler de ünlü modacının peşinden ayrılmıyor. İpekçi, son bir haftadır polis korumaları ile dolaşıyor. Cezayir Sokak sakinleri de polis korumasından bir hayli memnun.





Vatandaşlar, “Sokağımıza İpekçi sayesinde polis koruması geldi, çok memnun olduk” diyerek sevinçlerini dile getiriyorlar.





(Engin Belli - Habertürk Magazin)







