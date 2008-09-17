İpekçi'den Başbakan'a övgü

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar yemeğinde siyaset, sanat, ekonomi, spor ve medya dünyası bir araya geldi. Yemekte dikkat çeken davetlilerden biri ise modacı Cemil İpekçi oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Krallığı Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun konuşmalarını dikkatle takip eden İpekçi, basın mensuplarının ilgi odağı haline geldi.



Takım elbisesi ve ilginç takıları ile dikkat çeken İpekçi, 'Medeniyetler İttifakı' adı altında düzenlenen iftar yemeğine katılmaktan onur duyduğunu belirtti. İpekçi, Başbakan Erdoğan ve AK Parti'ye olan hayranlığını dile getirerek, 'Başbakan Erdoğan'ın çok karizmatik olduğunu düşünüyorum. Çok güzel konuşuyor. Mümkün olduğu kadar şeffaf olduğunu düşünüyorum. Bu ülkeyi temsil edebilen bir karizması var. Uzun zamandan beri bu kadar sevdiğim bir Başbakan olduğunu söyleyemem' diye konuştu.



Modacı olarak Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan çiftinin kıyafet seçimine de değinen İpekçi, 'Çok edepli, çok bakımlı ve gayet renk uyumu içindeler. Belirli yerlerde, belirli renklerin tercih edilmesi gerekir. Çok göze batan renkler ve kıyafetler olmamalı. Çünkü kişiliklerin daha çok ön planda olması gerekir. Onun için Emine Hanım ve Tayyip Bey son derece uyumlular' dedi.



Modacı Cemil İpekçi, eski sevgilisi Bekir Coşar' a ise Mevlana'nın, 'Kör cehalet çirkefleştirir insanları. Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye' sözleri ile yanıt